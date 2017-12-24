17. hafta Süper Lig puan durumu - Süper Lig maç sonuçları

Türkiye Süper Lig'de 17. hafta Osmanlıspor Akhisarspor maçı hariç bugün oynanan maçlar sonrası tamamlandı. Süper Lig puan durumu tamamlanan mücadelelerin ardından yeniden şekillendi ve liderlik koltuğu Medipol Başakşehir'in oldu. Bu sonuçla Başakşehir ligin ilk yarısını lider olarak bitirmiş olsuç
Haftanın özeti
Haftanın önemli maçlarında Galatasaray Fatih Terim ile oynadığı ilk maçında kendi sahasında Göztepespor'u 3-1 ile geçerek üç puanı almayı başardı. Diğer yandan Medipol Başakşehir Kasımpaşa deplasmanında 2-1 galip gelerek liderlik koltuğunun sahibi oldu. Süper Lig'de bu hafta en büyük yarayı Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı. Kartal deplasmanda oynadığı Sivasspor karşısında 2-1 mağlup olarak liderlik yarışında öenmli bir avantajı kaçırdı. Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor karşısında 1-1 berabere kalarak liderlik yarışında iki puan bırakmış oldu.
İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları
22 ARALIK CUMA
Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1
23 ARALIK CUMARTESİ
Bursaspor - Gençlerbirliği: 1-1
Sivasspor - Beşiktaş: 2-1
Konyaspor - Fenerbahçe: 1-1
24 ARALIK PAZAR
Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 0-1
Karabükspor - Trabzonspor: 1-1
Kasımpaşa - Başakşehir: 1-2
Galatasaray - Göztepe: 3-1
25 ARALIK PAZARTESİ
Osmanlıspor - Akhisarspor:
SÜPER LİG 17.HAFTA PUAN DURUMU