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17. hafta Süper Lig puan durumu - Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 17. hafta pazar günü maçlarınında tamamlanmasıyla yeniden şekillendi ve liderlik koltuğu el değiştirdi. İşte şimdiye kadar sona eren maçların sonuçları ve oluşan puan durumu...

17. hafta Süper Lig puan durumu - Süper Lig maç sonuçları

24 Aralık 2017 22:40

Türkiye Süper Lig'de 17. hafta Osmanlıspor Akhisarspor maçı hariç bugün oynanan maçlar sonrası tamamlandı. Süper Lig puan durumu tamamlanan mücadelelerin ardından yeniden şekillendi ve liderlik koltuğu Medipol Başakşehir'in oldu. Bu sonuçla Başakşehir ligin ilk yarısını lider olarak bitirmiş olsuç

Haftanın özeti

Haftanın önemli maçlarında Galatasaray Fatih Terim ile oynadığı ilk maçında kendi sahasında Göztepespor'u 3-1 ile geçerek üç puanı almayı başardı. Diğer yandan Medipol Başakşehir Kasımpaşa deplasmanında 2-1 galip gelerek liderlik koltuğunun sahibi oldu. Süper Lig'de bu hafta en büyük yarayı Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı. Kartal deplasmanda oynadığı Sivasspor karşısında 2-1 mağlup olarak liderlik yarışında öenmli bir avantajı kaçırdı. Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor karşısında 1-1 berabere kalarak liderlik yarışında iki puan bırakmış oldu.

İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları

22 ARALIK CUMA

Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1

23 ARALIK CUMARTESİ

Bursaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-1

24 ARALIK PAZAR

Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 0-1

Karabükspor - Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa - Başakşehir: 1-2

Galatasaray - Göztepe: 3-1

25 ARALIK PAZARTESİ

Osmanlıspor - Akhisarspor:

SÜPER LİG 17.HAFTA PUAN DURUMU

Etiketler: 17. hafta sonuçları, puan durumu, süper lig

 

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