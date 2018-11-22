17 ilde dolandırılık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 17 farklı ilde dolandırıcılık olayına karıştığı belirtilen S.K., isimli şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Alitaşı Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıs burada gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Dolandırıcılık olaylarına karışan şahsın 3 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve 4 bin TL adli para cezasının bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cihan Kizir