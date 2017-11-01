17 iş adamının FETÖ’den yargılandığı davada 2 tahliye

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Nuri Korkmaz ile kardeşi H.K., İ.K.G., A.O.B., S.G. ve S.Ü.L ile tutuksuz sanıklar N.B., A.B., D.Ü., D.Ü., M.B., O.B., Ö.E., U.P., Ü.S.S., B.G. ve A.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

İki gün süren davanın ikinci gününde 7 tanık dinlendi. Tanıkların dinlenilmesinin ardından tutuklu sanık avukatlarına tanık ifadelerine ve tutukluluğa ilişkin söz verildi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklardan A.O.B. ile S.Ü'nün tahliyelerine, diğer 4 tutuklu sanık N.K., H.K., İ.H.K. ve S.G.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Şubat’a erteledi.

Şeref Kahraman