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17 kaçak göçmeni taşıyarak jandarmadan kaçan sürücüler tutuklandı

Kırklareli’nde 2 minibüsle 17 kaçak göçmeni taşıyarak jandarmadan kaçan iki sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


28 Ekim 2016 12:17

Olay, Kırklareli’nin Demirköy İlçesine bağlı Demirköy Yeşilce Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında, kaçmaya çalışan iki minibüs durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından iki minibüs içerisinde yapılan kontrolde, 6 Afganistan, 6 Libya ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 17 kaçak göçmen ve minibüs sürücüleri, S.A. ve E.K. yakalandı. Gözaltına alınan minibüs sürücüleri S.A. ve E.K. ifadeleri alındıktan sonra aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Yabancı uyruklu şahıslar ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 

Kaner Akaner
KIRKLARELİ 

Etiketler: göçmen, kırklareli


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