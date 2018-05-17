17 Mayıs İftar vakti saati kaç? 18 Mayıs sahur imsak vakti saati

Mübarek Ramazan ayının başlaması ile beraber Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında "2018 iftar ve sahur saatleri" merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla 2018 ramazan imsakiyesi "İftar ve Sahur saatleri" yayınlandı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başladı. Oruç görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların yaşadıkları kentlerdeki iftar saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.

17 MAYIS İFTAR SAATİ VE 17 MAYIS SAHUR İMSAK VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ