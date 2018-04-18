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17 Nisan reytin sonuçları açıklanndı mı? Kazanan kim oldu!

Türkiye reyting sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. 17 Nisan 2018 reyting sonuçları belli oldu mu? Kadın, Ufak Tefek Cinayetler, Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmed Bir Cihan Fatihi arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Kadın dizisi Total, AB ve ABC puan türlerinde zirvede yer aldı. İşte 10 Nisan 2018 reyting sonuçları

17 Nisan reytin sonuçları açıklanndı mı? Kazanan kim oldu!

18 Nisan 2018 08:56

17 Nisan reyting sonuçları 2018 Kadın dizisi mi EDHO mu Mehmed Bir Cihan Fatihi mi kim birinci? En çok hangi dizi izlendi? 17 Nisan 2018 Salı günü reyting sonuçları ne oldu? Türkiye reyting sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 17 Nisan 2018 reyting sonuçları belli oldu mu? Kadın, Ufak Tefek Cinayetler, Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmed Bir Cihan Fatihi arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Kadın dizisi Total, AB ve ABC puan türlerinde zirvede yer alacak mı? Peki diğer yapımlarda durum ne? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte 17 Nisan reyting sonuçları TOTAL AB ve ABC1 sıralaması...

 

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