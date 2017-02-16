Yaşadığı illerde soğuk hava ve kar yağışı olan öğrenciler bu sorunun cevabını merak ediyor. Okullar yarın tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri yoğun kar yağışı için uyardı.

Giresun merkez ve bazı ilçelerde okullar yarın tatil

Giresun’da etkili olan yoğun kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Giresun ve bazı ilçelerde 2 gündür eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının devam ettiği il genelinde yarın da bazı okulların tatil olacağı açıklandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Giresun İl Merkezi ve Merkeze bağlı köylerin yanı sıra, Keşap, Doğankent, Eynesil, Çanakçı, Dereli, Güce ilçesinin tamamında Temel Eğitim ve Ortaöğretim Okullarında eğitime bir (1) gün Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde ise köy okulları ve taşımalı eğitime bir (1) gün ara verildiği öğrenildi. Çalışan kamu görevlisi engelli ve hamile personellerin de 17 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan, karla mücadelesini sürdüren Giresun İl Özel İdaresi kapalı olan köy yollarından 61 tanesini ulaşıma açtı. 275 köy ve mahalle yolunun ise açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Giresun Belediyesi ise etkisini yarın da sürdürecek olan kar yağışından dolayı belediye hoparlörlerinden vatandaşı ve sürücüleri, ‘mecbur kalmadıkları sürece özel araçları ile trafiğe çıkılmaması’ konusunda uyardı.

Şemdinli'de taşımalı eğitime kar tatili

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şemdinli'de taşımalı eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde taşımalı hizmetle eğitim veren okullarda eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 17 Şubat 2017 Cuma 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca söz konusu Artvin merkez ve ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelinde 17 Şubat 2017 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van Gevaş’ta eğitime kar engeli

Van’ın Gevaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Şubat’a kadar ara verildi.

Gevaş’ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının ile merkezinde 90, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı ilçede ulaşım zorlukla sağlamıyor. Gevaş Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe genelinde ilk, orta ve liselerde Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiği bildirildi.

