17 Türk Rodos adasına kaçtı

Rodiaki haber sitesine göre, Yunanistan’ın Rodos adasına 17 Türk vatandaşının Yunan makamlarından siyasi sığınma talebinde bulundukları bildirildi. Adaya kaçan Türklerin 10’u erkek, 4’ü kadın ve 3’ünün de çocuk olduğu ve gözaltında oldukları açıklandı.

Rodos adasına çıkan kaçak Türkler yasadışı yollarla geçtikleri için mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Haber sitesine göre, Türk vatandaşları arasında öğretmen ve doktorların bulunduğu belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan Türklerin sayısı ise 400’ü geçti.

Kaçakların çoğunluğunun FETÖ üyesi olduğu iddia ediliyor.

Manol Kostidis