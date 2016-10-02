Gümüş Mahallesi'nde 3 yıl önce restorasyonuna başlanan ve 2.5 yılda tamamlanan İmam Akbulut'a ait 250 yıllık tarihi Akbulut Konak, festival etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçildi.

Konak önündeki plaket çakma törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Vali Mehmet Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy da katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necdet Aksoy, festivalin ana amacı kültür varlıkların korunması, korumacılık bilincini gelecek nesillere aktarmak ve korumacılık duygusunu çeşitli vesilelerle gündeme getirmek olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise, festivalin ana temasının 'Kültürel miras ve korumacılık' olduğuna işaret ederek, “Safranbolu, korumacılığın başkenti olan ve bu unvana sahip olan bir kentimiz. O açıdan ülkemizde korumacılık anlamında öncülük eden şehirlerden bir tanesi. Bu festival korumacılık anlamında, kültürel mirasın korunması, kollanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemli aktivitelere sahip olsun istedik. Onlardan bir tanesi de yapılan restorasyonların kalitesinin artırılması ve iyi restorasyon örneklerini teşvik etmek maksadıyla 17 yıl önceki ilk festivalde de vardı, o 17 yıldır geleneksel olarak devam ediyor. Bu şekilde konaklarımızın, evlerimizin, tarihi mirasımızın daha sağlıklı bir şekilde korunup, kollanması, restore edilmesi, gelecek kuşaklara aktarılmasını amaç edinmektedir.” dedi.

Konuşmaların ardından Mehmet Ceylan ve Mehmet Aktaş ve Necdet Aksoy, 'En iyi restore edilen ev' plaketini tarihi konağın duvarına çakarak, konağı gezdi.

Yasin Erdem