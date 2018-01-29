17 yaşında patron oldu, yanında 2 kişi çalıştırıyor

Emin Kadıoğlu’nun 8 yaşında annesinin eve aldığı saç maşasını eline almasıyla hayatı değişti. İlk başta annesinin saçlarını şekillendirmeyle başladı. 8 yaşında bu kabiliyetini fark eden Kadıoğlu, kadın kuaförü olmayı kafasına koydu. Annesine saçlarını çok beğenen komşularının da saçlarına bakım yapmaya başladı. Daha sonra bayan kuaförlerinin yanında yıllarca çıraklık yapan Kadıoğlu, aynı zamanda da evinde müşterilerinin saçlarını yapmaya başladı. Yaptığı işleri sosyal medya hesabından paylaşan ve on binlerce kişi tarafından takip edilen Kadıoğlu, 17 yaşında kendi kadın kuaförü dükkanını açarak patron oldu.

Yanında 2 kişi çalıştıran gencin dükkanına ilk defa gelen müşteriler patron olduğuna inanamıyor. Kadıoğlu, yaptığı işi o kadar özenerek ve aşkla yapıyor ki, dükkanını Bursa şehir merkezinin 30 kilometre dışına açmasına rağmen, müşteriler randevu alıp sıraya giriyor.

Hedefinin kurumsal bir firma olup ismini her yere duyurmak olduğunu ifade eden Emin Kadıoğlu, "Bu mesleğe 8 yaşında annemin kendisine bir maşa almasıyla başladım. Bu maşayla annemin saçlarına şekil vermeye başladım. Daha sonra bu işi çok sevdim ve bir kaç kadın kuaförünün yanına çalışmaya gittim. Bu mesleği çok sevdiğimi anladım. Sürekli çalışarak bu işte kendimi geliştirdim. İşimi güzel yaptıkça müşteriler edinmeye başladım. Sonra isim yapmaya başlayınca kendime güvenim geldi. ileride mesleğimin bu olması gerektiğini düşündüm. 13 yaşımda evimde müşterilerimi ağırlamaya ve onların saçlarını yapmaya başladım. 4 yıl boyunca burada kendimi geliştirdim. Mesleğimi öğrenebilmek için farklı şehirlere ve ülkelere eğitim almaya gittim. Bir kaç hafta önce 17 yaşımda kendi salonumu açtım. Artık patron oldum. Genç yaşta iş yeri sahibi olmak beni çok heyecanlandırıyor. Dükkana ilk defa gelen müşteriler patronun ben olduğumu görünce çok şaşırıyorlar. Yaptığım işi görünce ise şaşırmıyorlar. Yanımda 2 kişi çalışıyor. Şu an yeni açtım, ilerleyen zamanlarda yanımda çalışan sayısını artırarak kurumsallaşmayı düşünüyorum" dedi.

Burak Türker

