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17 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

Denizlili Halterci Mehmet Avcıl Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında toplamda 291 kilogram kaldırarak, 17 yaşında büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

17 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

05 Mart 2018 15:14

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen eski Olimpiyat Şampiyonu merhum Halterci Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen Büyükler, Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Denizlili Milli Halterci Mehmet Avcıl, yeni bir zafere daha imza attı. Genç halterci 85 kilograma sahipken 94 kilogramda da podyuma çıktı. Avcıl koparmada 131 kg, silkmede 160 kg, toplamda ise 291 kg kaldırarak büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Son 1,5 yılda 7. kez farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonu olan Avcıl artık gözünü 22 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde İspanya’da yapılacak olan Akdeniz oyunlarına çevirdi. Milli sporcunun Antrenörü Ferhat Coşkun, "Rekor dememesi bile yapabilirdik fakat şampiyonluğu riske etmek istemedik, daha nice başarılar inşallah birlikte olacak. Temmuzda 18 yaşına girecek olan Avcıl’ın hedefi artık Akdeniz Oyunlarıdır. Şampiyonluğumuz Şehitlerimize armağan olsun’ dedi. 

Denizlili Milli Halterci Mehmet Avcıl, elde ettiği başarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Son 1,5 yıldır Türkiye çapında başarıdan başarıya koşan genç halterci Mehmet Avcıl’ı ilk kutlayan isimlerden biri Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu oldu. Avcıl’ın katıldığı her şampiyonada tecrübesini artırdığını, geleceğin yıldızı olacağını belirten İbanoğlu, başarılı sporcunun ailesine ve antrenör Ferhat Coşkun’a teşekkür etti.  

 

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