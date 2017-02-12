Koşarak olay yerine gelen acılı annenin kızına bakışı ve çevreden yardım istediği o anlar kameralara yansıyor.

Bağcılar'da, ayrıldığı erkek arkadaşının sokak ortasında pompalı tüfekle katlettiği 17 yaşındaki Cansu Ç.'nin vurulmasının hemen ardından çekilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Olayın hemen ardından çekilen görüntülerde çevrede yaşanan hareketlilik kameralara yansıyor. Görüntülerde genç kızın acılı annesinin koşarak olay yerine gelip yerde yatan kızına baktığı da görülüyor.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde katledilen genç kızın yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştukları görülüyor. Bu sırada genç kızın annesinin de koşarak olay yerine geldiği kameralara yansıyor. Görüntülerde şoka uğrayan acılı kadının bir ileri bir geri giderek çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülüyor. Çevredeki vatandaşların ambulansı aradığı görülen görüntülerde, kısa sürede bir kalabalığın toplandığı görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar’da meydana gelen olayda 17 yaşındaki Cansu Ç., çalıştığı börekçiye ait el arabasıyla ilerlerken ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle katledilmişti. Olayın ardından zanlı M.A.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.