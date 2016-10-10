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17 yaşındaki genç bonzaiden öldü

Edirne’nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


10 Ekim 2016 10:43

İddiaya göre, Yenimescit Mahallesi Gedik Sokak’ta yaşayan ve uzun süredir sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı öğrenilen Ö.K., ağabeyi tarafından evinin bitişiğindeki metruk kulübede hareketsiz halde yatarken bulundu. Özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.K.'nın öldüğü belirlendi. Ö.K.'nın cesedi, hastane morgunda nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda bonzai içiminde kullanılmış sigara izmaritine ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemelere rastlandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Ö.K.’nın cesedi, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Turgay Balcı 

 

Etiketler: Edirne, keşan


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