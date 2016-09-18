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17 yaşındaki genç hayatına son verdi

İzmir’in Buca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Kemal G. kendini asarak hayatına son verdi.

17 yaşındaki genç hayatına son verdi

18 Eylül 2016 07:24

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 276/1 sokak ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Kemal G. evde tek başına olduğu bir anda kendini asarak intihar etti. Eve gelen Kemal G.’nin ablası kardeşinin kendini astığını görünce durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kemal G.’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Kemal G.’nin cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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