17 yaşındaki gencin boğazını kesip tarlaya attılar

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde tarlaya çalışmaya giden bir grup tarım işçisi, yol kenarında kanlar içerisinde bir ceset gördü. Olay yerindekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, gencin boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Polisler tarafından yapılan incelemede Mehmet Emin Bulut'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktığını öğrendikleri Mehmet Emin Bulut'u öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

17 yaşındaki Bulut’un yakınları, kurumun bahçesinde sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı