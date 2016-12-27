Haziran 2016’da meydana gelen olayda, kent merkezinde yaşayan 17 yaşındaki Yunus Emre Kesgin’in cesedi kaybolduktan yaklaşık 1 ay sonra ormanlık bir alanda çürümeye yüz tutmuş bir halde bulunmuştu. Cinayete kurban giden gencin otopsi raporlarına göre ise vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet izine rastlandığı kaydedilmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmanın ardından cinayet şüphelisi olarak İsmail Ü. (25), Yılmaz B. (23) ve S.A., (16) isimli şahıslar gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “çocuk, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme” suçundan dava açılırken, daha önce görülen duruşmalarda dava da yargılanan cinayet zanlıları olayla ilgili bir birlerini suçlayarak beraat talebinde bulunmuşlardı. 3 kişinin yargılandığı davanın dün ise son duruşması yapıldı ve mahkeme verdiği karar ile sanıklara ceza yağdırdı.

“Müvekkilim kilo ve güç yönünden bu suçu işleyemez”

Olayda yargılanan 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk S.A.,’nın avukatı yaptığı son savunmada, müvekkilinin çocuk olduğunu, kilo ve güç itibariyle böyle bir suçu işleyemeyeceğini beyan ederek, S.A.’nın beraatını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan S.A., ise olayı ve eylemi Yılmaz B.’nin gerçekleştirdiğini öne sürerek tahliyesini istedi.

S.A.’nın ve avukatının tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti sanığın 22 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklara iyi hal indirimi yapılmadı

İsmail Ü. (25) ve Yılmaz B. (23) isimli diğer cinayet zanlıları da duruşmada tahliyelerini isterken, mahkeme heyeti iki zanlıya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Davada sanıklara ayrıca suçtan pişmanlık duydukları hallerinin gözlemlenmemesi ve suç işleme eğilimleri gibi nedenler göz önünde bulundurularak ceza indirimine gidilmediği öğrenildi.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen 3 zanlı jandarma eşliğinde tekrardan Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

“Oğlumun kanı yerde kalmadı, devlet hesabını sordu”

Kararın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Yunus Emre Kesgin’in annesi Nuray Tanrıver, adaletin yerini bulduğunu belirterek, “Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Devletimden ve milletimden Allah razı olsun. Eğer idam kararı çıkarsa bu canilerin idam edilmesini istiyorum. Adalet yerini buldu, ama yine de devletimden idam edilmelerini istiyorum ve hiçbir çocuk sahipsiz kalmasın. Devletimiz bu tür çocuklara sahip çıksın ve her zaman arkasında olsun, garibanları ezmesinler. Oğlumun kanı yerde kalmadı ve devletimiz hesabını sordu” diye konuştu.

Gökten Ceylan