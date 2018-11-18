17 yaşındaki gençten 13 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gömeli kırsal mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki Yaşar Gün, 5 Kasım Pazartesi günü 'Şanlıurfa'ya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen gençten 13 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Yaşar Gün'ü bulabilmek için her yerde onu arıyor. Çocuğunun neden eve dönmediğini bilmediğini söyleyen baba Yusuf Gün, hayatından da endişe ettiğini dile getirdi.

Güvenlik güçleri, kayıp başvurusu yapılan genci bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Enver Zencirci