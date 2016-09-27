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17 yaşındaki Kadriye, karşılıksız aşk kurbanı oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bugün sabaha karşı işlenen cinayetin sebebinin karşılıksız aşk olduğu ortaya çıktı.

17 yaşındaki Kadriye, karşılıksız aşk kurbanı oldu

27 Eylül 2016 17:10

Serik ilçesinde, evlerinde silahlı saldırıya uğrayan aileden 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmiş, anne ve babası ağır yaralanmıştı. İddiaya göre, Şahin K. (20) isimli genç, Serik'in Kayaburnu Mahallesi'nde anne ve babasıyla birlikte tarım işçisi olarak çalışan Kadriye Polat’ı (17) ailesinden istedi. Ancak aile olumsuz cevap verince evde tartışma yaşandı. Kızın ailesi tarafından verilmemesine sinirlenen Şahin K., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp kızı kaçırmak istedi. Şahin K., kendisine engel olmak isteyen aileye kurşun yağdırdı. Önce, evlenmek istediği Kadriye Polat'ı vurarak öldüren Şahin K., ardından baba Mehmet Polat (57) ve eşi Nesrin Polat'ı (52) silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kadriye Polat'ın öldüğünü tespit ederken, yaralı olan baba Mehmet Polat ve eşi Nesrin Polat olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hemen harekete geçen Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahin K.'ye yardım ettikleri ileri sürülen ağabeyi Halil K. ve arkadaşı Abdurrahman G.'yi gözaltına aldı. Şahin K., öğle saatlerinde Adana'ya kaçmak isterken Manavgat otogarında ele geçirildi. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Etiketler: 17 yaşındaki Kadriye, karşılıksız aşk kurbanı


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