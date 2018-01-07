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17 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı

Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan 17 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

17 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı

07 Ocak 2018 15:47

Dün akşam, Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Pervane Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda 20 yaşındaki S.M.Y. çıkan tartışmada göğsünden vurularak ağır yaralanmıştı. Olay sonrasında ağır yaralı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.M.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında yapılan çalışmalarda cinayetin zanlısı olarak 17 yaşındaki Ö.K. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.K., hakkında yapılan işlem sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

 

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