Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Lozan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.K. adlı genç, F.D. adlı kadını bıçakla yaraladı. Bu sırada bıçaklanan kadının 17 yaşındaki kızı A.D. de annesini bıçakla yaralayan B.K.'yi bıçakla yaraladı. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Hastanedeki tedavisi tamamlanan B.K. adlı genç ile A.D. adlı kız Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler. B.K. ve A.D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D. adlı kız ile bıçakladığı B.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler. B.K., kızın annesinin kendisine saldırdığını, kızın kendisini bıçaklamasından sonra annesini bıçakladığını ileri sürerken, genç kız ise annesi bıçaklanınca bıçak kullandığını iddia etti.

Muammer Ay