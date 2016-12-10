Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Larende Caddesi üzerinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, son derse girmeyen bilgisayar bölümü 12’inci sınıf öğrencisi Yunus Baha Şahin, okul bahçesinde bisikletine binmek istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Ders bitiminde okuldan ayrılmak için bahçeye çıkan öğrenciler Şahin’i yerde baygın halde buldu. Okul idarecilerinin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri okula geldi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla okula yakın mesafede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan liseli genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Baha Şahin’in sabah evden çıkarken annesine kalbinin ağrıdığını söylediği öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapılan Şahin'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Selman Ayas

