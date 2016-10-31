Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir okulun kız öğrenci pansiyonunda kalan 17 yaşındaki D.İ., pansiyonun 4. kat penceresinde olduğu esnada iddiaya göre dengesini kaybederek aşağıya düştü. Genç kızı fark eden okul görevlileri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.İ., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

