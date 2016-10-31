Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 17 yaşındaki öğrenci yurdun 4. katından düştü

17 yaşındaki öğrenci yurdun 4. katından düştü

Adıyaman’da 17 yaşındaki kız öğrenci, iddiaya göre kaldığı öğrenci pansiyonunun 4. katından düşmesi sonucu yaralandı.


31 Ekim 2016 20:37

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir okulun kız öğrenci pansiyonunda kalan 17 yaşındaki D.İ., pansiyonun 4. kat penceresinde olduğu esnada iddiaya göre dengesini kaybederek aşağıya düştü. Genç kızı fark eden okul görevlileri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.İ., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
 

Etiketler: öğrenci


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!