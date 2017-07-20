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17 yaşındaki sahte polis tutuklandı

Samsun'da, internetten ulaştığı eskort kadınların ve travestilerin adreslerine giderek, polis rozeti gösterip şahısların cep telefonlarını ve kimliklerini aldığı iddia edilen 17 yaşındaki sahte polis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 yaşındaki sahte polis tutuklandı

20 Temmuz 2017 09:56

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki A.A., eskortluk yapan M.G. ve S.K. adlı travestilerin adreslerine gitti. Burada polis rozeti gösterip silah teşhirinde bulunan A.A., cep telefonlarını ve kimliklerini gasp etti. A.A. olaydan sonra kayıplara karıştı. İlk olaydan 24 gün sonra da Zafer Mahallesi'ndeki S.T. adlı eskort kadının evine giden A.A., yine telefonla anlaştığı S.T.'ye polis rozeti gösterip silah teşhirinde bulunarak darp etti. S.T.'nin cep telefonunu ve kimliğini gasp eden A.A., olay yerinden kaçtı.

Her iki gasp olayının polise haber verilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.A.'yı yakalamak için alarma geçti. 95 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. A.A.'nın evinde yapılan aramada, olayda kullandığını beyan ettiği 1 adet metal polis rozeti, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait şarjörler, 22 adet 9 milimetre çaplı kurusıkı fişek ele geçirdi. A.A., yaşı küçük olduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: sahte polis, Samsun


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