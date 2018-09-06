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17 yaşındaki sürücü faciaya neden oluyordu

17 yaşındaki sürücü faciaya neden oluyordu
17 yaşındaki sürücü faciaya neden oluyordu

Diyarbakır’da 17 yaşındaki gencin kullandığı aracın kaldırıma uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 17 yaşındaki gencin, aracı ailesinden habersiz aldığı öğrenildi.

17 yaşındaki sürücü faciaya neden oluyordu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır yeni stadyum yolu üzerinde ailesinden habersiz arabanın anahtarını alan 17 yaşındaki genç, ehliyetsiz direksiyona geçince kaza yaptı. Yol ayrımına süratli girerek kaldırıma uçan 06 FJ 4415 plakalı araç bir sitenin duvarına çarparak durdu. Olayda 2’si çocuk 4 kişi yaralanırken kaldırımda kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken kaza ile ilgili incelme başlatıldı.  

Murat Başal
 

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