17 yaşınki genç kız bici bici yediği sırada av tüfeğiyle sırtından vurularak ağır yaralandı

Olay, Yeşil Yurt Mahallesi Güney Kıyı Boyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle, iki grup av tüfeğiyle birbirlerine ateş açmaya başladı.

Ateş açtıkları sırada, ailesiyle birlikte bici bici yemekte olan 17 yaşındaki Ayşenur G. av tüfeğinden çıkan saçmalar sırtına isabet etti. Genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Ailesi genç kızı özel bir hastaneye kaldırırken, oradan Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kızın durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis silahlı kavgaya karışan şahısları yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, akşam saatlerin aynı bölgede yine iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Hakan Güngör (20) hafif şekilde yaralanmıştı. Polis iki olayın bir biriye bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Süleyman Cenk İdaye

