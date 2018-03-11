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17 yıl sonra gelen şampiyonluk Ağrılıları sevince boğdu

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 3. Lig Play Off maçlarını oynamaya hak kazanması şehirde bayram havası oluşturdu.

17 yıl sonra gelen şampiyonluk Ağrılıları sevince boğdu

11 Mart 2018 20:26

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Ağrı 1970 Spor her maça dolu tribünler önünde oynayarak sadece 1 yenilgi alarak şampiyonluğunu ilan etti. Erciş Gençlik Belediye Spor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Erciş’te kendilerini bekleyen az sayıdaki taraftarla şampiyonluğunu kutlayan takım, daha sonra konvoy eşliğinde Ağrı şehir merkezine hareket etti. Takım otobüsünü şehir dışından karşılayan onlarda araç şehir turu yaparak 17 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu akşam saatlerine kadar kutladılar. Şehir merkezinde bulunan Dörtyol kavşağında taraftarlar, futbolcu ve teknik kadroya büyük sevgi gösterilerinde bulunarak meşaleler yaktılar. Havai fişek gösterileri eşliğinde davul ve zurnanın çaldığı müzikle halay çeken taraftar ve futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

‘Ağrı 1970 Spor’u hak ettiği yere taşıyacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın’

Sezon başından bu yana oynanan maçlar hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, ligde oynadıkları maçların hiç birinin kolay geçmediğini söyledi. Zorlu Erciş Gençlik Belediye Spor maçında 1 puan alarak döndüklerini vurgulayan Kalafatoğlu, “Bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan ettik. Aslında bakıldığında gerçekten bizi hiçbir zaman terk etmeyen ve yanımızda bulunan taraftarlarımızı gönülden kutluyorum kendilerini, hakikaten harika işler yaptılar. İlk ayağı bitirdik, bunun ikinci ayağı da var, inşallah Ağrı 1970 Spor’u hak ettiği yere taşıyacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

Şampiyon olmanın heyecanını yaşayan futbolcular ise yaptıkları açıklama da ligin zorlu geçtiğini ve Ağrı 1970 Spor’u 3. Lig’e çıkaracaklarına inançlarının tam olduğunu belirterek, Nisan ayı ortalarında yapılacak paly off maçlarını hazırlanacaklarını dile getirdiler. 2 bin taraftarın kendilerini karşıladıklarını ve önümüzdeki günlerde bu sayının 20 bine ulaşacağını kaydeden futbolcular, amaçlarının ilk play off maçında Ağrı 1970 Spor’u 3. Lig’e çıkarmak olduğunu söylediler.  

Abdullah Söylemez - Ahmet Genç
 

 

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