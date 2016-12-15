Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gölcük Denizevler Mahallesinde geniş kapsamlı arama, kurtarma saha tatbikatı düzenledi. Marmara depreminde en çok hasar gören ve halen hasarlı binaların bulunduğu kentsel dönüşüm alanında yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina enkazlarında düzenlenen ve 1 saat süren arama, kurtarma tatbikatına 21 kuruluştan 200 personel, gönüllü ve 50’den fazla ilk yardım aracı katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında oluşan bina enkazları içinde kalan insanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Donanma Komutanlığı’ndan helikopterlerin de havadan bölgeyi taradığı tatbikatta ilk arama ve kurtarma çalışmaları Denizevler mahallesindeki yıkılan bir bina enkazında başladı. Yıkılan bina ve diğer hasarlı binalarda enkaz altında ve bina içlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri, köpekler yardımıyla yerleri tespit edilerek bulundukları yerden çıkarıldılar. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tatbikat gereği ayrıca enerji nakil hatlarının kesildiği alana Türk Telekom mobil iletişim araçları ve gönderilerek enerji hatlarının tamiri için de çalışma başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından ve bina içlerinden toplamda 2’si ölü 6 yaralı çıkarılırken, 14 yaralıya da ilk yardım müdahalesi yapıldı.

Tatbikatın başarı ile tamamlandığını dile getiren Kocaeli il AFAD Müdürü Salim Tekoğul, “Kocaeli Afet planımız yürürlüğe giren bir planımız. Tüm Türkiye’deki illerde 26 hizmet kurumu, 15 tane kuruluş organizesiyle devletin afet anında refleksini, görev ve sorumluluklarını belirlemek için yapılan yapılan plan. Ve bu plan kapsamında da eğitimler, güncel tutma anlamında tatbikatlar planının işlerliğini sağlama noktasında bir çabamız var. Burada bugün kurumların senkronizasyonunu, kurumların birbiriyle iletişimini ve tatbikat kapsamında eksiklerimizi, afet anında müdahale kapasitemizi test etmek amacıyla tatbikat gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tatbikatta yapılanlar hakkında bilgi veren Tekoğul, “Bunun içerisinde arama kurtarma tatbikatı vardı, KBRN müdahalesi vardı, binadan yüksekten yaralı indirme, yangın gibi bölümler icra edildi. Güzel bir tatbikat gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bunun devamı gelecek. Bundan sonraki yıllarda da planın gereği olarak bunu yapmak zorundayız. İnşallah afete hazır olma noktasında eksikliklerimizi gidermek noktasında gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Cihan Atik - Gürcan Yılmaz