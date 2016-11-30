Diğer
Kategoriler

170 kişi başvurdu, 16 kişi alındı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 170 kişinin başvurduğu İŞKUR aracılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne alınacak 16 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

170 kişi başvurdu, 16 kişi alındı

30 Kasım 2016 11:52

Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi toplantı salonunda gerçekleşen kura çekimine Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Giden ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı. Okullara alınacak yardımcı personeller için kura çekimi yapıldı ve 170 kişi içinden 16 kişi kura ile belirlendi.

Noter huzurunda çekilen kurayla belirlenen kişilerin 12 Aralık’ta işe başlayacağını belirten Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, “Okullarımıza yardımcı personel alımı için İŞKUR aracılığı ile kişileri istihdam ettik. 16 kişi alacaktık ve 170 kişi başvuru yaptı. Bizler de noter huzurunda çekilişi yaptık ve istihdam edeceğimiz kişilerin önünde kura çekimini gerçekleştirdik. 16 arkadaşımız artık bizim görevlendirdiğimiz yerlerde çalışacaklar” dedi. 

Ahmet Altay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç