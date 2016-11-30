Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi toplantı salonunda gerçekleşen kura çekimine Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Giden ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı. Okullara alınacak yardımcı personeller için kura çekimi yapıldı ve 170 kişi içinden 16 kişi kura ile belirlendi.

Noter huzurunda çekilen kurayla belirlenen kişilerin 12 Aralık’ta işe başlayacağını belirten Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, “Okullarımıza yardımcı personel alımı için İŞKUR aracılığı ile kişileri istihdam ettik. 16 kişi alacaktık ve 170 kişi başvuru yaptı. Bizler de noter huzurunda çekilişi yaptık ve istihdam edeceğimiz kişilerin önünde kura çekimini gerçekleştirdik. 16 arkadaşımız artık bizim görevlendirdiğimiz yerlerde çalışacaklar” dedi.

Ahmet Altay