İzmir'de yaşayan serbest meslek sahibi Coşkun Algül, 172 kiloya ulaştı. Gün geçtikçe kilolarından rahatsız olan Algül, kilo vermeye karar verdi. Hemen soluğu Özel Gözde İzmir Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tüğen'in yanında alan Algül, tüm mide ameliyatı olma kararı verdi. Daha sonra 55 yaşındaki adamın midesinin yüzde 80'i alındı. Azmeden ve kilo vermeye başlayan Coşkun Algül, bir yılda 90 kilo vererek eski sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Serkan Tüğen, obezitenin tedavisinde tüp mide operasyonlarının başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti. Tüp mide operasyonunda hastaların midelerinin yüzde 80'i alındığı için çok az yiyerek doygunluk hissine ulaştığını belirten Op. Dr. Tüğen, "Midedeki iştah hormonu da azaldığı için açlık hissi kayboluyor. Hastamız ilk 15 gün sıvı, ikinci 15 gün de püre şeklindeki gıdalarla beslendi. 1 ay sonunda ise normal beslenme düzenine döndü. Hastamızın bundan sonraki yaşamında unlu gıdalar, alkol, asitli içecekler ve sigaradan uzak durması gerekiyor” diye konuştu.