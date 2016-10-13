İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur tarafından Toplum Yararına program adı altında okulların temizlik işlerinde çalışacak işçilerin belirlenmesi için Ahi Evran Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 174 kişilik iş için İşkur'a 3 bin 192 kişi başvuru yapınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur İl Müdürlüğü çareyi noter huzurunda çekiliş yapmakta buldu. Noter tarafından yapılan çekiliş sonrasında ise 174 asil kişi belirlenirken 89 kişi de yedek olarak belirlendi.

Kura çekimi esnasında işe girmek için başvuru yapan vatandaşların heyecanları dikkatlerden kaçmazken bazı vatandaşlar kura çekimine çocukları ile geldi.

Okullarda temizlik görevlisi olarak çalışmak için başvuru yapan erkekler, kadınların daha çok başvuru yapmasından dolayı dert yanarken "10 kadın çıkıyorsa 1 erkek çıkıyor" diye görüş belirtti. Kurada ismi çıkan Dilek Koçyiğit, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söylerken Elfidan Özer ise "Çok mutluyum başka bir şey diyemiyorum. Günlerdir dua ediyorum çıkacağına emindim. İnşallah diğer arkadaşlar da benim gibi şanslı olurlar" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur tarafından düzenlenen Toplum Yararına program adı altında okullarda temizlik görevlisi olarak çalışmak üzere noter huzurunda belirlenen 174 kişinin 17 Ekim 2016 tarihinde işe başlayacağı açıklandı.

Coşkun Sağlamdin