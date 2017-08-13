175 promilli sürücü köpeğini bırakmadı

Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, saat 01.15 sıralarında meydana gelen kazada Çerkezköy 3'ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 39 SP 935 plakalı aracın sürücüsü Nedret Can'a, arkadan gelen 34 DT 1232 plakalı araç sürücüsü Alp Işıksaçan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan her iki araçta bir süre trafiği aksattı. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken, Alp Işıksaçan isimli sürücünün yapılan alkol muayenesinde 175 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza yerinden araçların kaldırılması esnasında polis karşılaştığı görüntü karşısında şok oldu. Kaza yapan araçların birinden çıkan rotweiller cinsi köpek sahibi Alp Işıksaçan'ın yanından ayrılmazken, alkollü sürücü köpeğini aracına bırakmadı. Polis uzun süre sürücünün alkol muayenesini yapmak isterken sürücü oralı olmadı. Köpeği ile ilgilenen sürücü daha sonra araç içinden köpeğini indirerek ifade vermeye gitti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Uğur Arslan