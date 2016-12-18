Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 1

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 5

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 5

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 2