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18 bin lira dolandırdıkları adamın bir de elini öptüler

Antalya’da emekli bir vatandaşı 18 bin lira dolandıran zanlılardan biri, parayı teslim aldıktan sonra yaşlı adamın elini öptü. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

18 bin lira dolandırdıkları adamın bir de elini öptüler

07 Ekim 2016 15:02

Olay, saat 12.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesinden emekli maaşını çeken 64 yaşındaki Ali Kaya’nın yanına gelen kişi elinde tanesi 500 liradan son model 200 telefon olduğunu, alıp almayacağını sordu. Bunun üzerine Kaya, telefona ihtiyacı olmadığını belirtti. Ali Kaya dolandırıcıyla konuşurken, yanına bir kişi daha gelerek telefonları kendisinin alacağını belirtti. Daha sonra şahıs, elinde piyasa değeri 18 bin euro olan 5 saat bulunduğunu, saatleri 18 bin lira karşılığında vereceğini belirtti. Bunun üzerine Kaya, saatleri alabileceğini söyledi. Kaya, vakit kaybetmeden emekli maaşını çektiği bankaya giderek 18 bin lira kredi çekti. Şahıslarla bir kafede oturan Kaya, bir süre sohbet ettikten sonra cebinden çıkardığı 18 bin lirayı dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıcılar da siyah bir çantada bulunan altın kaplamalı 5 saati Kaya’ya teslim etti. Yaşlı adam saatleri kuyumcuya satmak istediği sırada dolandırıldığını anladı.

Önce parayı aldı, sonra elini öptü

İhbar üzerine polis şahısların yakalanması çalışma başlattı. Ali Kaya ve iki şahıs arasında yaşananlar kafede bulunan güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntülerde Kaya ve iki şahsın bir süre sohbet ettiği, daha sonra Kaya’nın 18 bin lirayı şahıslara teslim ettiği görüldü. Paraları alan şahıslardan birinin ise Kaya’nın elini öptüğü görüldü. 

Ertuğrul Gün

Etiketler: 18 bin lira, antalya


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