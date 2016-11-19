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18 bin liralık alacağını isteyince darp edildi

İstanbul’da bir esnaf, alacağını istediği Iraklı bir iş adamının adamları tarafından iki kez dövüldüğünü iddia etti. Dayak yediği anlar güvenlik kameralarına yansıyan esnaf, şikayetçi oldu.

18 bin liralık alacağını isteyince darp edildi

19 Kasım 2016 09:10

İddiaya göre, Iraklı iş adamı A.S.T.’nin doğum gününde fotoğrafçılık yapan Alaattin Akçay isimli bir esnaf, daha sonra iş adamının villasına güvenlik kamerası taktı. Parasının bir kısmını alan Akçay, kalan parasını almak için iş adamının yanına gitti. Esnafın parasını vermeyen Iraklı iş adamı adamlarına Akçay’ı dövdürdü. Bir süre sonra parasını almak için tekrar iş adamına giden esnaf ikinci kez dayaktan nasibini alırken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dayak anı kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, villaya gelen Alaattin Akçay’ın kapı girişinde birileri ile konuştuğu görülüyor. Kısa süre sonra darp edilmeye başlanan esnafın sık sık tehditlere maruz kaldığı görülüyor. Yaklaşık 10 kişinin tehditlerine maruz kalan esnafın darp edildiği kameralara yansıyor. Bir süre villanın bahçesinde tartışmaların devam ettiği görülen görüntülerde esnafın iş adamını adamları tarafından uzun süre darp edildiği görülüyor.

“Alacağım için 2 kez dayak yedim”
Yaklaşık 18 bin lira alacağı için 2 kez dayak yediğini iddia eden Alaattin Akçay, “Iraklı bir iş adamının villasına hem güvenlik kameraları taktım hem de doğum gününde fotoğrafçılık yaptım. Yaptığım işlerin bir kısmının ücretini ödediler. Daha sonra paranın kalanını istediğim zaman da beni dövdüler. Yaklaşık 10 kişi beni önce tehdit etti ardından dövdü. Ben dayak yediğim anların kamera kayıtlarını aldım. Daha sonra tekrar paramı istedim. Bir süre telefonlarıma cevap vermedi. Daha sonra 22 Ekim tarihinde paramı almak için tekrar villasına gittim. Beni tekrar dövdüler. Bana silah çektiler” dedi.
Yaşanan olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu anlatan Akçay, "Benim can güvenliğim yok. Ben yaklaşık 1 aydır dükkanıma gelmiyorum. Beni dövdükleri için psikolojim bozuldu. Yaklaşık 18 bin lira alacağım var. Paramı alamadım ve 2 kere dayak yedim” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: alacaklıya dayak, dayak, esnaf


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