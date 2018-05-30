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18 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Türkiye’nin çeşitli illerinden 18 bin Suriyeli, Ramazan Bayramı için ülkelerine gitti.

18 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

30 Mayıs 2018 11:12
18 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti - Tıkla İzle

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Ramazan Bayramı için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak, randevu günü ülkelerine gidiyor. Şu ana kadar 74 bin Suriyeli Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için randevu sistemine kayıt olurken, gidenlerin sayısı 18 bini buldu.

Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, randevu sistemine kayıt yaparken belirttikleri sınır kapısından geçiş yapabiliyor.  

 

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