Diğer
Kategoriler

18 Eylül 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgeler az bulutlu ve açık, zamanla batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

18 Eylül 2016 yurtta hava durumu

18 Eylül 2016 08:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 20
Diyarbakır: Az bulutlu açık 32


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!