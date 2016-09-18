Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 20

Diyarbakır: Az bulutlu açık 32