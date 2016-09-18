Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 20
Diyarbakır: Az bulutlu açık 32