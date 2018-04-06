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18 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin hakim savcı aday adaylarına yönelik örgüt evleri soruşturmasında, 25’i abi-imamları, 13’ü avukat olmak üzere 38 şüpheli hakkında 18 ilde operasyon talimatı verildi

18 ilde FETÖ operasyonu

06 Nisan 2018 09:44
 

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