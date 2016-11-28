Olay, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, panelvan bir araçta 17 Afganistan uyruklu ve bir de Suriye uyruklu olmak üzere 18 kişiyi yakaladı. 18 yabancı uyruklu vatandaşa organizatörlük yapan V.L. ve M.N. isimli şahsılar da gözaltına alındı. 18 kaçak göçmenin taşındığı araç muhafaza altına alınırken, mahkeme çıkarılan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Gözaltına alınan 18 yabancı uyruklu vatandaş ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Halil Dağ