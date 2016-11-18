Sabah ve gece saatlerinde Trakya ve Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi, iç ve doğu kesimlerde don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer kesimlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 9

İstanbul: Az bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu ve açık 18

Adana: Az bulutlu ve açık 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14