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18 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Meteoroolojiden uyarı geldi. yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

18 Kasım 2016 yurtta hava durumu

18 Kasım 2016 09:09

Sabah ve gece saatlerinde Trakya ve Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi, iç ve doğu kesimlerde don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer kesimlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 9
İstanbul: Az bulutlu 16
İzmir: Az bulutlu ve açık 18
Adana: Az bulutlu ve açık 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14

Etiketler: hava durumu


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