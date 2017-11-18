18 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den Ankara, İstanbul ve İzmir için sis, yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20