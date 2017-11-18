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  • 18 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den Ankara, İstanbul ve İzmir için sis, yağmur uyarısı

18 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den Ankara, İstanbul ve İzmir için sis, yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor

18 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteorolojiden Ankara, İstanbul ve İzmir için sis, yağmur uyarısı

18 Kasım 2017 08:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20

Etiketler: ankara, hava durumu, İstanbul, İzmir, Meteoroloji

 

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