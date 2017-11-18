18 Kasım Sayısal Loto Sonuçları ÖĞREN|Sayısal Loto Kazandıran Numaralar

Sayısal Loto sonuçları bu akşam çekiliyor. 18 Kasım 2017 Sayısal sonuçları ve çıkan numaralar için bu habere bakmanız yeterlidir. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto, bu hafta 1096.kez çekilecek. İşte 18 Kasım Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto İkramiyesi Nereden Alınır?

Sayısal Loto çekilişi sonucunda ikramiye kazanan kişiler, kazandıkları ikramiyenin miktarına göre farklı yerden tahsil edebilmektedir. Çekiliş sonucunda;

3 bilenler ve 4 bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden,

5 bilenler ikramiyelerini Loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi Şubelerinden,

6 bilenler ise ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’den alabilmektedir.

Sayısal Loto Oynarken Bilinmesi Gerekenler

18 yaşından küçük olan kişiler, Sayısal Loto oynayamaz. Oynayıp ikramiye kazanmış olsa bile ikramiye alma hakkı bulunmaz. Sayısal Loto kuponu doldurulurken, kupon iptal edilmek istendiğinde kuponun alt tarafında bulunan ‘’İPTAL’’ kutucuğu işaretlenmelidir. Bu kutucuk işaretlenmezse kolon geçerli sayılacaktır. Sayısal Loto oynarken kısıtlama yoktur. İsteyen istediği kadar kolon doldurup çekilişe katılabilir.

Kuponda işaretleme yaparken kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Kolon üzerindeki kutucuklar dik olacak şekilde işaretlenmelidir. Sahibi olunan bilet aşırı ısınmadan dolayı korunmalıdır. Aksi halde biletin yapısında bozulma meydana gelebilir. Sistem tarafından kabul edilmeye sahte biletler, tahrif edilen ve yırtılan biletler için ikramiye ödemesi yapılmamaktadır. Kuponun sizde olması ikramiye talep etme hakkını size vermez.

Alınan Milli Piyango biletinin arka yüzüne isim ve soy isim yazılıp imzalanmalıdır. Bu işlem ikramiye kazanıldığında ispat için kanıt niteliğinde olacaktır. Ayrıca Milli Piyango İdaresi’ne ikramiyesini almak için giden talihlilere de sahip oldukları biletin arka tarafına isim, soy isim ve imza attırılmaktadır. İkramiye kazanmış olan kişiler, ikramiyeyi tahsil edecekleri yerin Milli Piyango İdaresi’ne bağlı olduğuna emin olmalı ve öyle almalıdır.

İkramiyelerin bayiler tarafından ya da şubeler tarafından ödeme süreleri Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmektedir. İkramiye kazanan talihliler, çekilişin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdırlar. 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sayısal Loto’da üst üste 6 bilen çıkmazsa ertesi haftaya devir yapılır. Toplam üç devir sonrasında hala 6 bilen çıkmamış ve ikramiye verilememiş ise dördüncü haftada 6 bilen çıkmaması durumunda 5 bilenler arasında ikramiye dağıtılır. 5 bilen de yoksa 4 bilenler arasında dağıtım yapılır.