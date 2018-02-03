18 kiloluk dev kediye vatandaşlardan diyet

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir sitenin sakinlerinin sahip çıktığı 18 kilogram ağırlığındaki "Tombalak" isimli kedi, yediği bir yemek nedeniyle zehirlenerek Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülmüştü. Son yemeğiyle veterinerlik olan dev kedi, merkezdeki tedavisinin ardından iyileşerek yeniden alındığı siteye bırakıldı. Sitenin maskotu haline gelen, görenlerin kedi olduğuna inanamadığı Tombalak’ın olduğu siteye Küçükçekmece Belediyesi ekipleri bir de kedi evi kurdu.

Site sakinleri Tombalak’ı zayıflatmak için uğraşıyor

Site sakinleri Tombalak’ı uzun süredir tanıyor olsa da normal bir kedinin 3 katı ağırlığında olan dev kediyi ilk defa gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Veteriner hekimler, vatandaşların ilgi odağı olan obez kedinin zayıflamasının zor olduğunu söylese de site sakinleri, Tombalak’ın sağlığına kavuşabilmesi için elinden geleni yapıyor. Vatandaşlar, başlattıkları diyetle 18 kiloluk dev kediyi zayıflatabilmek için seferber oldu. Site sakinleri, vatandaşları çok sevdikleri Tombalak’a yemek vermemeleri konusunda uyarırken, dev kediyi olabildiğince hareket ettirmeye çalışıyor.

“Zayıflaması için site sakinleri elinden geleni yapmaya çalışıyor”

Tombalak'ın yanlış beslenme sonucu bu kiloya ulaştığını belirten veteriner hekim Mikail Doğan, “Tombalak merkezimizde kaldığı sürece tedaviye olumlu cevap verdi, kendisini kıza zamanda toparladı. Tedavisini tamamladıktan sonra tekrar yaşadığı alana getirdik, bıraktık. Tombalak’ın kilosundan kaybettiği fazla bir şey yok fakat zayıflaması için buradaki site sakinleri elinden geleni yapmaya çalışıyor. Mamasını biraz daha kısarak rejim yaptırmaya çalışacaklar. Dolayısıyla Tombalak’ın bundan sonra biraz daha sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayacaklar. Tombalak şu an itibariyle 18 kilo ama verdiğimiz tavsiyeler neticesinde çok kısa bir zamanda azar azar kilo vermeye çalışacaktır” dedi.

“Yemek vermemeleri için insanları uyarıyoruz”

Tombalak’ın sitede çok sevildiğini ve dev kedinin zayıflaması için uğraştıklarını ifade eden site sakini Gülçin Yüksek Bulut ise, “Belediyemiz her ay bize 15 kilo mama bırakıyor, kuru maması var onu veriyoruz. Tombalak doğada da yaşayan bir hayvan, sağlığına dikkat ediyoruz. Koşturduk onu fakat nefes nefese kaldı, korktuk bıraktık. Çünkü nefesi tıkandı ama kendi doğasında koşuyor. Hele sosis görürse tutamazsınız, son sürat gider. Artık dikkat ediyoruz, yemek vermemeleri için insanları uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ