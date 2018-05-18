18 Mayıs İstanbul akşam ezanı vakti 2018 İstanbul Ramazan imsakiyesi

İstanbul'da iftarın ne zaman açılağını ve akşam ezanı saatlerini merak eden vatandaşlar Ramazanın ikinci gününde İstanbul iftar vakti 'akşam ezanı' saat kaçta okunacak, sorularını soruyor. İşte bu haberimizde Ramazan süresince iftar ve akşam ezanı vakitlerini öğrenebilirsiniz.

30 GÜN BOYUNCA SABAH-AKŞAM EZANI SAATLERİ

İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahuru,16 Mayıs 2018 tarihinde saat 03:52'de başlıyor, ilk iftarı, 20:22'de. İlk teravih namazı ise 22:01 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

17 Mayıs Perşembe: Ramazanın ikinci günü sahur saati 03:50, iftar saati ise 20:23. İkinci gün teravih namazı 22:03 olarak açıklandı.

18 Mayıs Cuma: Ramazanın üçüncü günü sahur saati 03:49, iftar saati 20:24. Üçüncü gün teravih namazı 22:04'te kılınacak.

19 Mayıs Cumartesi: Ramazanın dördüncü günü sahur saati 03:47, iftar saati 20:25. Dördüncü gün teravih namazı 22:06'da kılınacak.

20 Mayıs Pazar: Ramazanın beşinci günü sahur saati 03:46, iftar saat 20:26. Beşinci gün teravih namazı 22:07'de kılınacak.

21 Mayıs Pazartesi: Ramazanın altıncı günü sahur saati 03:45, iftar saati 20:27. Altıncı gün teravih namazı 22:09'da kılınacak.

22 Mayıs Salı: Ramazanın yedinci günü sahur saati 03:43, iftar saati 20:28. Yedinci gün teravih namazı 22:10'da kılınacak.

23 Mayıs Çarşamba: Ramazanın sekizinci günü sahur saati 03:42, iftar saati 20:29. Sekizinci gün teravih namazı 22:12'de kılınacak.

24 Mayıs Perşembe: Ramazanın dokuzuncu günü sahur saati 03:41, iftar saati 20:30. Dokuzuncu gün teravih namazı 22:13'de kılınacak.

25 Mayıs Cuma: Ramazanın onuncu günü sahur saati 03:39, iftar saati 20:31. Onuncu gün teravih namazı 22:14'de kılınacak.

26 Mayıs Cumartesi: Ramazanın onbirinci günü sahur saati 03:38, iftar saati 20:31. Onbirinci gün teravih namazı 22:16'da kılınacak.

27 Mayıs Pazar: Ramazanın onikinci günü sahur saati 03:37, iftar saati 20:32. Onikinci gün teravih namazı 22:17'de kılınacak.

28 Mayıs Pazartesi: Ramazanın onüçüncü günü sahur saati 03:36, iftar saati 20:33. Onüçüncü gün teravih namazı 22:18'de kılınacak.

29 Mayıs Salı: Ramazanın ondördüncü günü sahur saati 03:35, iftar saati 20:34. Ondördüncü gün teravih namazı 22:20'de kılınacak.

30 Mayıs Çarşamba: Ramazanın onbeşinci günü sahur saati 03:34, iftar saati 20:35. Onbeşinci gün teravih namazı 22:21'de kılınacak.

31 Mayıs Perşembe: Ramazanın onaltıncı günü sahur saati 03:33, iftar saati 20:36. On yedinci gün teravih namazı 22:22'de kılınacak.

1 Haziran Cuma: Ramazanın onyedinci günü sahur saati 03:32, iftar saati 20:36. Ondördüncü gün teravih namazı 22:23'de kılınacak.

2 Haziran Cumaresi: Ramazanın onsekizinci günü sahur saati 03:31, iftar saati 20:37. Onsekizinci gün teravih namazı 22:24'de kılınacak.

3 Haziran Pazar: Ramazanın ondokuzuncu günü sahur saati 03:30, iftar saati 20:38. Ondokuzuncu gün teravih namazı 22:25'te kılınacak.

4 Haziran Pazartesi : Ramazanın yirminci günü sahur saati 03:29, iftar saati 20:39. Yirminci gün teravih namazı 22:27'de kılınacak.

5 Haziran Salı : Ramazanın yirmibirinci günü sahur saati 03:29, iftar saati 20:39. Yirmibirinci gün teravih namazı 22:28'de kılınacak.

6 Haziran Çarşamba: Ramazanın yirmiikinci günü sahur saati 03:28, iftar saati 20:40. Yirmiikinci gün teravih namazı 22:29'da kılınacak.

7 Haziran Perşembe: Ramazanın yirmiüçüncü günü sahur saati 03:27, iftar saati 20:41. Yirmiüçüncü gün teravih namazı 22:30'da kılınacak.

8 Haziran Cuma: Ramazanın yirmidörüncü günü sahur saati 03:27, iftar saati 20:41. Yirmidördüncü gün teravih namazı 22:30'da kılınacak.

9 Haziran Cumartesi : Ramazanın yirmibeşinci günü sahur saati 03:26, iftar saati 20:42. Yirmibeşinci gün teravih namazı 22:31'de kılınacak.

10 Haziran Pazar : Ramazanın yirmialtıncı günü sahur saati 03:26, iftar saati 20:42. Yirmialtıncı gün teravih namazı 22:32'de kılınacak.

11 Haziran Pazartesi: Ramazanın yirmiyedinci günü sahur saati 03:25, iftar saati 20:43. Yirmiyedinci gün teravih namazı 22:33'te kılınacak.

12 Haziran Salı: Ramazanın Yirmisekizinci günü sahur saati 03:25, iftar saati 20:43. Yirmisekizinci gün teravih namazı 22:34'te kılınacak.

13 Haziran Çarşamba : Ramazanın Yirmidokuzuncu günü sahur saati 03:25, iftar saati 20:44. Yirmidokuzuncu gün teravih namazı 22:34'te kılınacak.

14 Haziran Perşembe: Ramazanın otuzuncu günü sahur saati 03:24, iftar saati 20:44. Otuzuncu gün teravih namazı 22:35'tekılınacak.