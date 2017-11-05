18 metrelik çukura düşen işçi kurtarıldı

Olay, 19.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Sahipata Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Cavit Ç., usta başı olarak çalıştığı inşaatı kontrol ettiği sırada dengesini kaybederek 18 metreden aşağıya düştü. Yere düştükten sonra bağırarak yardım isteyen Cavit Ç.’yi gören inşaat bekçisi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cavit Ç.’nin düştüğü yere makara kurdu. Kurulan makarayla yaralı ustabaşı yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından düştüğü yerden çıkartıldı. Yaralı Cavit Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bacaklarında kırıklar bulunan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim Yetkin - Çağrı Cihan Yıldız

