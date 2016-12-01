Çine Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Çine Adliyesi’ne sevk edildi.

Sabah başlayan duruşma 18 saat devam eti. Gece saat 03:00’e kadar devam eden mahkemenin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 21 kişiden 18 kişi tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınıp tutuklananlar iş adamı, öğretmen, devlet memurlarından oluşuyor. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılanların ise Ş.B.M. isimli kadın ile A.Ö. ve M.A.B. olduğu belirtildi.