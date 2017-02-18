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18 Şubat 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı belirtiliyor.

18 Şubat 2017 yurtta hava durumu

18 Şubat 2017 08:50

 Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 8
İstanbul: Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10
Bursa: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 14
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Az bulutlu -4
Diyarbakır: Az bulutlu 7

Etiketler: hava durumu, kar, kar yağışı, sıcaklık


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