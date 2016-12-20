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18 şubeli marketin patronu kaçtı iddiası

Denizli'de 18 şubesi bulunan market zinciri çalışanları, patronlarının maaşlarını vermediğini ve Ukrayna’ya kaçtığını ileri sürerek market önünde eylem yaptı.

18 şubeli marketin patronu kaçtı iddiası

20 Aralık 2016 23:17

Denizli genelinde 18 şubesi bulanan ve bünyesinde 92 personel çalışan market zinciri patronu M.D.’nin kaçtığını ve paralarını alamadığını ileri süren işçiler, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak’tan yardım istedi. 92 çalışana sahip olan işletmede, 50 çalışan bugün önce Bayramyeri’ndeki şube önünde eylem yaptı, daha sonra Valilik önüne gelerek, alacakları konusunda Vali Altıparmak’tan yardım istedi. Pazar günü işe gelen personeller, merkez şube ve diğer şubelerde bulunan, yazar kasalar, sigaralar ve diğer değerli ürünlerin yanı sıra Bayramyeri'ndeki merkez şubenin üst katındaki bulunan idari bölümdeki para kasasının olmadığını görünce, şirket yöneticilerini aradı. Şirket sahibi M.D.'nin ortalarda olmadığı ve Ukrayna'ya kaçtığını iddia eden çalışanlar, diğer şirket ortakları F.S. ile H.Y. ile görüşmek istediyse de personel avukatlarına yönlendirildiklerini ileri sürdüler.

Market çalışanlardan Özlem S., "Yıllardır bu işletmeye hizmet ettik, ön muhasebeye bakmama rağmen olaylardan benim bile haberim olmadı. Sabah işe geldiğimizde durumu görünce şaşkınlık içersinde kaldık. Borsa markette 92 kişi çalışanız. Patronumuz kaçtığı için mağduruz. Çıkışımızı istiyoruz, SGK'ya gittik çıkışımız verilmedi, bizleri valiliğe yönlendirdi. hiç kimse bize yardımcı olmuyor. İş-Kur biz hiçbir şey yapamayız dedi. Bunca çalışan çıkışını istiyor, başka bir işe girebilmek için. İşsizlik paramızı alalım en azından, tazminatımızdan geçtik, işe girmek istiyoruz biz çalışmak istiyoruz. Şirket yöneticilerine ulaşamıyoruz. Bir tane ortağımız var,oda avukatını yönlendirdi. Oda dedi ki ben çıkış verdirmem şuanda, yani yarın herkesin ekmek yiyeceği parası yok, çalışmak zorundayız. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz çıkışımızı almamız için yardım istiyoruz. Zaten canımız yanmış başka yerde çalışabilmemiz için çıkışımızı almak istiyoruz" dedi.

Diğer çalışanlarda tüm yasal haklarını istediklerini, ancak bu konuda muhatap hiç kimseyi bulamadıklarından şikayet ettiler. 

Medeni Topaloğlu 

Etiketler: 18 şubesi bulunan market zinciri çalışanları, Denizli, patronları Ukraynaya kaçtı


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