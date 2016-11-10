Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 1.8 ton balığa el konuldu, 8 bin TL ceza kesildi

1.8 ton balığa el konuldu, 8 bin TL ceza kesildi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılan denetimde 1784 kg balığa el konuldu, 9 kişi/iş yerine toplam 8 bin TL idari para cezası kesildi.

1.8 ton balığa el konuldu, 8 bin TL ceza kesildi

10 Kasım 2016 18:07

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 10 ilden 52 denetçi personelin katılımı ile Samsun’un Çarşamba ilçesindeki balıkçılara denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler hakkında Çarşamba Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Osman Akman yaptığı açıklamada, “Yapılan denetimler sonucu; 1200 kg orkinos, 24 kg istavrit, 430 kg lüfer, 128 kg yayın ve 2 kg kalkan olmak üzere 1784 kg balığa el konulmuş olup, 9 kişi/iş yerine toplam 8 bin 4 TL. idari para cezası kesilmiştir. Avcılarımızın ve satıcı esnafın geçtiğimiz yıllara göre getirilen düzenlemelere daha fazla hassasiyet gösterdikleri gözlemlenmiştir ki bu da balıkçılığımız adına sevindirici bir durumdur” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Osman Akman ayrıca, “İlçemizde 15 tane perakende satış yeri ve köprü üzerindeki 12 amatör balıkçı denetlendi. Yasak balık ve boylara kontrol edilerek yasal sınırın altında balık boyuna rastlanmamıştır. Amatör balıkçıların denetlenmesinde ise tırıvırı ve olta sayısına bakıldı ve 3 oltanın üzerinin yasak olduğu ve mevzuatlar konusunda bilgilendirme yapıldı” ifadelerini kullandı. 

Erol Şeker

Etiketler: balık, el koyma, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!