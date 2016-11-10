Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 10 ilden 52 denetçi personelin katılımı ile Samsun’un Çarşamba ilçesindeki balıkçılara denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler hakkında Çarşamba Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Osman Akman yaptığı açıklamada, “Yapılan denetimler sonucu; 1200 kg orkinos, 24 kg istavrit, 430 kg lüfer, 128 kg yayın ve 2 kg kalkan olmak üzere 1784 kg balığa el konulmuş olup, 9 kişi/iş yerine toplam 8 bin 4 TL. idari para cezası kesilmiştir. Avcılarımızın ve satıcı esnafın geçtiğimiz yıllara göre getirilen düzenlemelere daha fazla hassasiyet gösterdikleri gözlemlenmiştir ki bu da balıkçılığımız adına sevindirici bir durumdur” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Osman Akman ayrıca, “İlçemizde 15 tane perakende satış yeri ve köprü üzerindeki 12 amatör balıkçı denetlendi. Yasak balık ve boylara kontrol edilerek yasal sınırın altında balık boyuna rastlanmamıştır. Amatör balıkçıların denetlenmesinde ise tırıvırı ve olta sayısına bakıldı ve 3 oltanın üzerinin yasak olduğu ve mevzuatlar konusunda bilgilendirme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Erol Şeker