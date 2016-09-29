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18 yaşında kasabanın tek kadın esnafı oldu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında yaşayan Şule Taşdirek, 18 yaşına girmesinin ardından kuaför dükkanı açarak kasabanın tek kadın esnafı oldu.

18 yaşında kasabanın tek kadın esnafı oldu

29 Eylül 2016 10:57
18 yaşında kasabanın tek kadın esnafı oldu - Tıkla İzle

Şule Taşdirek, Nevşehir’de kuaför dükkanlarında çalıştıktan sonra yaşamış olduğu kasabaya kadın kuaförü açarak kasabanın tek kadın esnafı oldu. Kuaför dükkanı açarak hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Şule Taşdirek, “Doğrusunu söylemek gerekirse kendimle gurur duyuyorum. Tüm bayanların da kasabamızda ileri gitmesini istiyorum. Bayanların sadece ev hanımı olarak, temizlikçi olarak görülmesini istemiyorum. Bayanların kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Kasabamızın daha da sosyalleşmesi gerektiğini ve kasabamızda daha da farklı iş yerlerinin açılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de daha önce Çat kasabasında bayan kuaförü olmadığı için kuaför açtım. Bundan sonra da genç kızlarımızın genç bayanlarımızın önlerini açmak için böyle bir çalışmada bulundum” dedi.

18 yaşında kasabasının tek kadın esnafı olan Şule Taşdirek diğer kadınlara da çağrıda bulunarak, “Bayanların kendi ayakları üzerinde durması lazım. Hiç bir şeyden korkmamaları ve cesaretli olmaları lazım” şeklinde konuştu.

Kasabada yaşayan diğer kadınlar ise kasabanın tek kadın esnafı olan 18 yaşındaki Şule Taşdirek’e destek vererek, "Kasabada böyle bir iş yeri açılması biz bayanlara gurur verdi. Evlerde oturan kızlarımız gelinlerimiz daha fazla cesaretlendi. İnşallah kasaba bayanları olarak daha da ileriye gideceğiz" diye konuştular. 

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: nevşehir, tek kadın esnaf


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