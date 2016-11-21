Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Benay Altındere (18) sırra kadem bastı. Kızının salı gecesi iş arkadaşında kaldığını belirten anne Gülbahar Altındere, “Çarşamba sabahı kıyafetlerini değiştirerek evden ayrılmış. O gün izinli olduğu için iş yerine gitmemiş. Ben de çalıştığım için eve geldiğimizde bulamadık. Geç saatlere kadar bekledik, eve gelmedi. Aramadığımız yer kalmadı, ancak bulamadık. Polise müracaat ettik. Perişan durumdayız" dedi.

Altındere ailesi, kızlarını görenlerin insaniyet namına 155 veya 0539 262 08 10 numarayı arayıp haber vermesini istedi.

Zafer Peker